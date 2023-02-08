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Мамонтов Степан Порфиров

Место рождения

с. Тогул, Уксунайская волость, Кузнецкий уезд, Томская губерния

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мамонтов Порфирий (Перфилий) Иванов

Мать: Мамонтова Марья Фаддеева

Бракосочетание
28.01.1857

Жена: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Мамонтов Дмитрий Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мамонтов Василий Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
1879

Сын: Мамонтов Филипп Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мамонтов Иван Степанов

Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова

Смерть
Неизвестно

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