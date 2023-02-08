Мамонтов Степан Порфиров
Место рожденияс. Тогул, Уксунайская волость, Кузнецкий уезд, Томская губерния
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
28.01.1857
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1861
Сын: Мамонтов Дмитрий Степанов
Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Мамонтов Василий Степанов
Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Мамонтова (Красилова) Татьяна Степанова
Смерть
Неизвестно