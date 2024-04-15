Клавдия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1939

Дочь: Ахремичева Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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