Клавдия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.12.1939
Дочь: Ахремичева Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Смерть
Неизвестно