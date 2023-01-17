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Ильиных Григорий Егорович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1789

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Ильиных Егор Ананьевич

Мать: Акулина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Ильиных Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Катерина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.02.1804 ст.

Сын: Ильиных Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Катерина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ильиных Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Катерина

Место жительства
18.11.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ильиных Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Катерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Катерина

Место жительства
23.10.1833 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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