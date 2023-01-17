Ильиных Григорий Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Ильиных Егор Ананьевич
Мать: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Ильиных Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
23.02.1804 ст.
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Ильиных Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Катерина
Место жительства
18.11.1815 ст.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ильиных Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Катерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Катерина
Место жительства
23.10.1833 ст.