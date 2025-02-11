Чугунов Игнат Фёдоров 1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Чугунов Игнат Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1866, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер 13.02.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Чугунов Фёдор Гурьев1831 г.р.
Мать
Чугунова Агафья Афанасьева1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чугунов Фёдор Гурьев

Мать: Чугунова Агафья Афанасьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
13.02.1867
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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