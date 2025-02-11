Чугунов Игнат Фёдоров
мужской, родился 1866, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер 13.02.1867, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
ОтецЧугунов Фёдор Гурьев1831 г.р.
МатьЧугунова Агафья Афанасьева1836 г.р.
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Рождение
1866
Отец: Чугунов Фёдор Гурьев
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.02.1867
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область