Козьмина (Заболотная) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.
Дочь: Козьмина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович
Смерть
Неизвестно