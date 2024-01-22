Козьмина (Заболотная) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьмина (Заболотная) Марфа Васильевна

Козьмина (Заболотная) Марфа Васильевна

Место рождения

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

23.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
29.01.1897 ст.

Муж: Козьмин Михаил Никонорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1898 ст.

Сын: Козьмин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.

Дочь: Козьмина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Козьмин Михаил Никонорович

Вачевская, Онежский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.