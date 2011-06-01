Крюкова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2011

Отец: Крюков Сергей Викторович

Мать: Кобылкина Светлана Александровна

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