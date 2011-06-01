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Крюкова Анастасия Сергеевна
Крюкова Анастасия Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.06.2011
Пол
Женский
Отец
Крюков Сергей Викторович
1980 г.р.
Мать
Кобылкина Светлана Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.2011
Отец:
Крюков Сергей Викторович
Мать:
Кобылкина Светлана Александровна
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