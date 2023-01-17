Нечаева Нелли Акинфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Нелли Акинфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1938

Дата смерти

29.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1938

Отец: Мокрушин Иакинф Павлович

Мать: Мокрушина Анастасия

Рождение ребёнка
23.08.1963

Дочь: Баранова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Саватеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
31.01.1967

Дочь: Нечаева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Нечаев Владимир Саватеевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
29.11.1989
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