Нечаева Нелли Акинфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1938
Дата смерти29.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1938
Отец: Мокрушин Иакинф Павлович
Мать: Мокрушина Анастасия
Рождение ребёнка
23.08.1963
Дочь: Баранова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Саватеевич
Рождение ребёнка
31.01.1967
Дочь: Нечаева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Нечаев Владимир Саватеевич
Смерть
29.11.1989