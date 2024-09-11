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Леонтьевский Философ Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

23.02.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Леонтьевский Иосиф Михайлович

Мать: Леонтьевская Епистимия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьевская Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
30.09.1867 ст.

Сын: Леонтьевский Дмитрий Философович

Мать ребёнка: Леонтьевская Елена Сергеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
29.04.1871 ст.

Сын: Леонтьевский Николай Философович

Мать ребёнка: Леонтьевская Елена Сергеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
23.02.1874 ст.
Колва, Усинск, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.

Сын: Леонтьевский Философ Философович

Мать ребёнка: Леонтьевская Елена Сергеевна

Колва, Усинск, Республика Коми

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