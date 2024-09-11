Леонтьевский Философ Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти23.02.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1867 ст.
Сын: Леонтьевский Дмитрий Философович
Мать ребёнка: Леонтьевская Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
29.04.1871 ст.
Сын: Леонтьевский Николай Философович
Мать ребёнка: Леонтьевская Елена Сергеевна
Смерть
23.02.1874 ст.
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.
Сын: Леонтьевский Философ Философович
Мать ребёнка: Леонтьевская Елена Сергеевна