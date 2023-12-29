Левицкий Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.2008
Сын: Левицкий Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Левицкая Ольга Александровна
Рождение ребёнка
13.12.2013
Сын: Левицкий Артём Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна
Рождение ребёнка
21.07.2020
Сын: Левицкий Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна