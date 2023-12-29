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Левицкий Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1989

Отец: Левицкий Сергей Петрович

Мать: Левицкая Марина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левицкая Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
09.08.2008

Сын: Левицкий Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Левицкая Ольга Александровна

Рождение ребёнка
13.12.2013

Сын: Левицкий Артём Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна

Рождение ребёнка
21.07.2020

Сын: Левицкий Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривошей-Левицкая Екатерина Олеговна

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