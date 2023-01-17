Кузнецова (Хвалина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Хвалин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Кузнецов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
10.04.1922
Дочь: Коломнийченко Полина Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
24.10.1925
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич
Смерть
1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Горбачёвское