Кузнецова (Хвалина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Хвалина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хвалин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Кузнецов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1922

Дочь: Коломнийченко Полина Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1925

Сын: Кузнецов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич

Лопариха, Троицкая волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Алексеевич

Смерть
1963
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Горбачёвское
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