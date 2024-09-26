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Богданов Игнат Осипов

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1759

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Богданов Осип Григорьев

Мать: Богданова (Ярыгина) Авдотья Степанова

Упоминание
1763
В 4 года живет с родителями братом Дорофеем 6 лет и сестрами Ириной 13 лет и Ариной 9 лет. В Солдатской Вихляйке.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Богданова) Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Богданов Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Богданов Семён Игнатов

Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Богданов Данила Игнатов

Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Богданов Гаврила Игнатов

Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова

Смерть
Около 1850

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