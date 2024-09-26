Богданов Игнат Осипов
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1759
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Упоминание
1763
В 4 года живет с родителями братом Дорофеем 6 лет и сестрами Ириной 13 лет и Ариной 9 лет. В Солдатской Вихляйке.
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Богданова) Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Богданова Марина Иванова
Смерть
Около 1850