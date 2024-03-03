Головчанский Федор Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Головчанский Сидор
Рождение ребёнка
1905
Сын: Головчанский Андрей Федорович
Мать ребёнка: Головчанская Федосья Мироновна
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Бортникова Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Головчанская Федосья Мироновна
с. Землянки Харьковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кто
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кто
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья? (Бережниха)
Мать ребёнка: Кто
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кто
Смерть
Неизвестно