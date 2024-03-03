Головчанский Федор Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головчанский Федор Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Головчанский Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Головчанский Андрей Федорович

Мать ребёнка: Головчанская Федосья Мироновна

Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Бортникова Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Головчанская Федосья Мироновна

с. Землянки Харьковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кто

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кто

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья? (Бережниха)

Мать ребёнка: Кто

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кто

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кто

Смерть
Неизвестно
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