Зотов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1984

Отец: не указан

Мать: Зотова Любовь Александровна

Бракосочетание
07.08.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
13.09.2012

Сын: Зотов Михаил Николаевич

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Рождение ребёнка
23.03.2015

Сын: Зотов Павел Николаевич

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Рождение ребёнка
28.07.2023

Сын: Зотов Степан Николаевич

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