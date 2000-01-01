Велюго Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велюго Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

В 70% случаев эта фамилия происходит из восточнославянских языков (15% русский, 30% украинский, 25% белорусский язык). В этом случае она представляет собой существительное, которое когда-то было прозв... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

дер. Карпиничи, Ветринский р-н, Витебская обл.
дер.Карпиничи Полоцкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велюго Антон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велюго Антон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: не указана

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