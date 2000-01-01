Велюго Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
В 70% случаев эта фамилия происходит из восточнославянских языков (15% русский, 30% украинский, 25% белорусский язык). В этом случае она представляет собой существительное, которое когда-то было прозв... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
дер. Карпиничи, Ветринский р-н, Витебская обл.
дер.Карпиничи Полоцкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велюго Антон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велюго Антон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: не указана