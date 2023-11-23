Сабурова Мария Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсунская (Сабурова) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Горицкая (Сабурова) Фавста Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Сабурова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Троицкий Федор Петрович (1810 — ?) Родился в семье священника села Вощажникова Ростовского уезда Петра Сабурова. С 1819 года обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в 1830 году окончил... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Сабурова) Фелицата Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Сабурова) Александра Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Сабурова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Сабурова) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Сабурова) Александра Петрова
Отец ребёнка: Сабуров Петр Иванов
Смерть
Неизвестно