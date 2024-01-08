Матеша (Брилевская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матеша (Брилевская) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1917

Дата смерти

31.03.1983

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1917

Отец: Брилевский Иван Антонович

Мать: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
31.03.1983
Похороны
Неизвестно
Маковка, Белыничский район, Могилёвская область

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