Матеша (Брилевская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1917
Дата смерти31.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
31.03.1983
Похороны
Неизвестно
Маковка, Белыничский район, Могилёвская область