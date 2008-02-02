Шурыгин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1951

Дата смерти

20.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ХЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1951

Отец: Шурыгин Михаил Акимович

Мать: Шурыгина Нина Ильинишна

Рождение ребёнка
13.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.1984
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