Шурыгин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1951
Дата смерти20.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1951
Отец: Шурыгин Михаил Акимович
Мать: Шурыгина Нина Ильинишна
Рождение ребёнка
13.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.1984