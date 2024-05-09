Яковлев Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1938
Дата смерти12.01.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1938
Отец: Яковлев Фёдор Парфёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1958
Дочь: Яковлева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1962
Сын: Яковлев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.01.1977
Бракосочетание
17.11.1995
Жена: Яковлева Фаина Фёдоровна