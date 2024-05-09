Яковлев Владимир Фёдорович 23.06.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1938

Дата смерти

12.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1938

Отец: Яковлев Фёдор Парфёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1958

Дочь: Яковлева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1962

Сын: Яковлев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.01.1977
Бракосочетание
17.11.1995

Жена: Яковлева Фаина Фёдоровна

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