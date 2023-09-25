Федоров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1999 г.р.
2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1999

Дочь: (Федорова) Виктория

Мать ребёнка: (Радлевич) Оксана

Рождение ребёнка
25.05.2003

Сын: Федоров Даниил

Мать ребёнка: (Радлевич) Оксана

Рождение ребёнка
25.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Радлевич) Оксана

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