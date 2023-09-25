Федоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1999
Дочь: (Федорова) Виктория
Мать ребёнка: (Радлевич) Оксана
Рождение ребёнка
25.05.2003
Сын: Федоров Даниил
Мать ребёнка: (Радлевич) Оксана
Рождение ребёнка
25.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Радлевич) Оксана