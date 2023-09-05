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Авакян Александр Абрамович
Авакян Александр Абрамович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Авакян Абрам
Мать
Авакян Б
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Авакян Абрам
Мать:
Авакян Б
Смерть
Неизвестно
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