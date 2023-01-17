Ананьев Василий
Место рождения
Дата рождения1880 или 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 или 1900
Отец: не указан
Мать: Ананьева Склетинья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ананьеа Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ананьева Агафья Акимовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Смирнова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Ананьева Агафья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ананьева Агафья Акимовна
Смерть
Неизвестно