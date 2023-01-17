Ананьев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Василий

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Место рождения

Русский Калмаюр, Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1880 или 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 или 1900

Отец: не указан

Мать: Ананьева Склетинья

Русский Калмаюр, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ананьеа Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ананьева Агафья Акимовна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Смирнова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Ананьева Агафья Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Агафья Акимовна

Смерть
Неизвестно
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