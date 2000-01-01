Боровков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиМежду 1724 и 1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Боровков Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Боровков Осип
Мать ребёнка: Боровкова Мария
Рождение ребёнка
1724
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
посадский нищий
Смерть
Между 1724 и 1743