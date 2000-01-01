Боровков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

Между 1724 и 1743

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Боровков Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Боровков Осип

Мать ребёнка: Боровкова Мария

Рождение ребёнка
1724

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
посадский нищий
Смерть
Между 1724 и 1743
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