Волкович Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкович Степан Иванович

Место рождения

г. Москва, пер. Борисоглебский, 13-11

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкович (Дмитриева) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
15.03.1933

Сын: Волкович Геннадий Степанович

Мать ребёнка: Волкович (Дмитриева) Вера Федоровна

Смерть
12.10.1943
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно

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