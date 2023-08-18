Волкович Степан Иванович
Место рожденияг. Москва, пер. Борисоглебский, 13-11
Дата рождения1903
Дата смерти12.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1933
Сын: Волкович Геннадий Степанович
Мать ребёнка: Волкович (Дмитриева) Вера Федоровна
Смерть
12.10.1943
Причина смерти: Убит(-а) в бою
Похороны
Неизвестно