Ладыгина Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смерти01.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
14.08.1877
Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка за 1877 г. 1 января 1877 — 31 декабря 1877 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1879
Сын: Ладыгин Иван Титович
Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/15 Восприемники: Перов Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1882
Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Перова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
24.01.1886
Сын: Ладыгин Иван Титович
Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) - Новоспасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Огарков ВИ, Сокольников АС
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1894
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1894)