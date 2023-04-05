Ладыгина Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

01.04.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Ладыгин Андрей Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Ново-Спасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка за 1877 г. 1 января 1877 — 31 декабря 1877 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, ... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1879

Сын: Ладыгин Иван Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 334 (1879) - с Добринка, Ново-Михайловка, Новоспасское, Дмитриевка https://ya.ru/archive/catalog/f251e4be-898f-4bf9-8508-8296cb239e55/15 Восприемники: Перов Михаил ... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1882

Сын: Ладыгин Прокопий Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Перова Евдокия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
24.01.1886

Сын: Ладыгин Иван Титович

Отец ребёнка: Ладыгин Тит Савельевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 584 (1886) - Новоспасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Огарков ВИ, Сокольников АС
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Тит Савельевич

Смерть
01.04.1894
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1894)
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