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Елена Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Никон Родионов

Мать: Мария Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Герасимов

Смерть
Неизвестно

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