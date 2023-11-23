Елена Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Никон Родионов
Мать: Мария Прокофьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Герасимов
Смерть
Неизвестно