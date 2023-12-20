Милосердов Анфенаен Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милосердов Анфенаен Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Милосердов Марк Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милосердова Феодосья Тарасова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Милосердов Фома Анфенаенов

Мать ребёнка: Милосердова Феодосья Тарасова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Милосердов Самсон Анфенаенов

Мать ребёнка: Милосердова Феодосья Тарасова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Милосердова) Акулина Анфенаенова

Мать ребёнка: Милосердова Феодосья Тарасова

Смерть
Неизвестно

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