Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Федорович

Николай Федорович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.12.1858

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1858

Отец: Феодор Андреевич

Мать: Александра Егоровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
07.07.1884

Жена: Агапия-Агафья Максимовна

Рождение ребёнка
27.04.1891

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Агапия-Агафья Максимовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Игнатий (Не Евдоким) (Не Евдоким) Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.