Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения01.12.1858
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1858
Отец: Феодор Андреевич
Мать: Александра Егоровна
Бракосочетание
07.07.1884
Жена: Агапия-Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
27.04.1891
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Агапия-Агафья Максимовна
Рождение ребёнка
21.05.1894
Сын: Игнатий (Не Евдоким) (Не Евдоким) Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1907
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1910