Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
29.10.1832
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
15.09.1834
Сын: Роман Иванович
Мать ребёнка: Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
25.10.1836
Сын: Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Федосья Семеновна