Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
29.10.1832

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Федосья Семеновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1834

Сын: Роман Иванович

Мать ребёнка: Федосья Семеновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1836

Сын: Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Федосья Семеновна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

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