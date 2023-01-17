Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти27.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сахаутдин Мухаметшарипов
Мать: Хумайра
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ахмедьянова Мнавара Тагировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Сахаутдинов Газизьян Тагирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.11.1976