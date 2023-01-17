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Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1889

Дата смерти

27.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сахаутдин Мухаметшарипов

Мать: Хумайра

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ахмедьянова Мнавара Тагировна

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тагиров Кавый Тагирович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Сахаутдинов Газизьян Тагирович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.11.1976
Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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