Блинкова (Губина) Татьяна Ивлиевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефросинья Егоровна
Отец ребёнка: Блинков Егор Макарович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Блинков Егор Макарович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шестакова Степанида Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Егор Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно