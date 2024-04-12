Блинкова (Губина) Татьяна Ивлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова (Губина) Татьяна Ивлиевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Губин Ивлий Игнатьевич

Мать: Губина Анастасия Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефросинья Егоровна

Отец ребёнка: Блинков Егор Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Блинков Алексей Егорович

Отец ребёнка: Блинков Егор Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шестакова Степанида Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Егор Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинков Егор Макарович

Смерть
Неизвестно
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