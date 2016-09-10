Дубовик (Попова) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Михаил
Рождение ребёнка
06.03.1976
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Дубовик Сергей
Рождение ребёнка
05.11.1979
Сын: Дубовик Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дубовик Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубовик Сергей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубовик Сергей
Место жительства
Неизвестно