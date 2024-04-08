Домна Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Дарья Егорова
Бракосочетание
22.07.1807 ст.
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Бракосочетание
22.07.1807 ст.
Муж: Аким Савельев
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно