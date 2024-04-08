Домна Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Миронова

Домна Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Дарья Егорова

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
22.07.1807 ст.

Муж: не указан

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Бракосочетание
22.07.1807 ст.

Муж: Аким Савельев

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Афанасий Степанов Константин Григорьев Сергей Григорьев
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close