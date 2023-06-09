Топычканова (Макарова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти09.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.10.1934
Сын: Макаров Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.07.1994