Топычканова (Макарова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топычканова (Макарова) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

09.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топычканов Павел Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.10.1934

Сын: Макаров Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.07.1994

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