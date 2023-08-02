Симонов Григорий Епимахович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Симонов Епимах Саввич
Мать: Симонова Матрона
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бабкина (Симонова) Соломония Григорьевна
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1856
Сын: Симонов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Симонова) Ефимия Григорьева
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1860
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1863
Дочь: (Симонова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна
Смерть
Неизвестно