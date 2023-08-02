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Симонов Григорий Епимахович

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Симонов Епимах Саввич

Мать: Симонова Матрона

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Симонов Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бабкина (Симонова) Соломония Григорьевна

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.02.1856

Сын: Симонов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Симонова) Ефимия Григорьева

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Симонов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1863

Дочь: (Симонова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Симонова Пелагея Николаевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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