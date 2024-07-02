Ковалева (Горбань) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Горбань) Матрена

Ковалева (Горбань) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбань Григорий

Отец ребёнка: Ковалев Захар

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ковалев Гаврил

Отец ребёнка: Ковалев Захар

Российская империя, Екатеринославская губерния, Ново-Московский уезд, с Ново-Московцы
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.