Ковалева (Горбань) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбань Григорий
Отец ребёнка: Ковалев Захар
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ковалев Гаврил
Отец ребёнка: Ковалев Захар
Российская империя, Екатеринославская губерния, Ново-Московский уезд, с Ново-Московцы
Смерть
Неизвестно