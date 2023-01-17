Дивоков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивоков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Дивоков Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дивокова Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивоков Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно