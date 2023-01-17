Дивоков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивоков Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивоков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дивоков Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1908

Сын: Дивоков Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дивокова Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивоков Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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