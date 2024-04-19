Узденова Зумрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Узденова Зумрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1957

Отец: Узденов Ахмат Томпаевич

Мать: Магометова Роза Мекеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бостанов Магомет

Рождение ребёнка
19.07.1981

Сын: Бостанов Сослан

Отец ребёнка: Бостанов Магомет

Рождение ребёнка
01.03.1983

Дочь: Бостанова Альмира

Отец ребёнка: Бостанов Магомет

Рождение ребёнка
22.05.1987

Дочь: Бостанова Альбина

Отец ребёнка: Бостанов Магомет

Рождение ребёнка
22.05.1987

Дочь: Бостанова Алина

Отец ребёнка: Бостанов Магомет

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