Узденова Зумрат
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1957
Отец: Узденов Ахмат Томпаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бостанов Магомет
Рождение ребёнка
19.07.1981
Сын: Бостанов Сослан
Отец ребёнка: Бостанов Магомет
Рождение ребёнка
01.03.1983
Дочь: Бостанова Альмира
Отец ребёнка: Бостанов Магомет
Рождение ребёнка
22.05.1987
Дочь: Бостанова Альбина
Отец ребёнка: Бостанов Магомет
Рождение ребёнка
22.05.1987
Дочь: Бостанова Алина
Отец ребёнка: Бостанов Магомет