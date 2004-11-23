Лобазова-Буланова Валентина Георгиевна 22.02.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобазова-Буланова Валентина Георгиевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.02.1947

Дата смерти

23.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

БЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1947

Отец: Буланов Георгий Иванович

Мать: Буланова-Платнова Любовь Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Родилась и умерла в Москве , в Лефортово , была родная сестра старшая Буланова-Минаева Нина Георгиевна.
Рождение ребёнка
02.05.1976

Дочь: Буланова Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Лобазов Станислав Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
14.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобазов Станислав Борисович

Рождение ребёнка
28.07.1986

Сын: Лобазов Борис Станиславович

Отец ребёнка: Лобазов Станислав Борисович

Москва
Смерть
23.11.2004

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