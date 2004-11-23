Лобазова-Буланова Валентина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1947
Дата смерти23.11.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1947
Родилась и умерла в Москве , в Лефортово , была родная сестра старшая Буланова-Минаева Нина Георгиевна.
Рождение ребёнка
02.05.1976
Дочь: Буланова Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Лобазов Станислав Борисович
Москва
Рождение ребёнка
14.11.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобазов Станислав Борисович
Рождение ребёнка
28.07.1986
Сын: Лобазов Борис Станиславович
Отец ребёнка: Лобазов Станислав Борисович
Москва
Смерть
23.11.2004