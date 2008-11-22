Шевченко Серафим Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Серафим Абрамович

Место рождения

с. Бешпагир, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

22.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Шевченко Абрам Ефимович

Мать: Шевченко Вера Яковлевна

с. Бешпагир, Ставропольский край
Бракосочетание
?.07.1947

Жена: Шевченко Мария Михайловна

с.Бешпагир, Ставропольского края
Рождение ребёнка
06.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Мария Михайловна

Russia
Рождение ребёнка
06.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
13.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевченко Мария Михайловна

г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия
Смерть
22.11.2008
ст. Константиновская г. Пятигорска
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская
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