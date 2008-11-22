Шевченко Серафим Абрамович
Место рожденияс. Бешпагир, Ставропольский край
Дата рождения01.01.1919
Дата смерти22.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Отец: Шевченко Абрам Ефимович
Мать: Шевченко Вера Яковлевна
с. Бешпагир, Ставропольский край
Бракосочетание
?.07.1947
с.Бешпагир, Ставропольского края
Рождение ребёнка
06.06.1949
Russia
Рождение ребёнка
06.11.1950
Рождение ребёнка
13.06.1957
г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия
Смерть
22.11.2008
ст. Константиновская г. Пятигорска
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск, ст.Константиновская