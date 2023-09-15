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Копин Николай Варфоломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копин Варфоломей Андреевич

Мать: Копина Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копина Анна Александровна

Упоминание
16.10.1907 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Копин Николай Варфоломеевич упоминается в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1908 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1907 год. №47. С. 2.
Место жительства
С 1908 по 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Владел домом в Заречье в 1908–1910 гг. https://ngatumdug.narod.ru/vologda/378.pdf
Упоминание
17.10.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Копин Николай Варфоломеевич упоминается в списке лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели на 1909 год по Вологодскому уезду. Вологодские губернские ведомости. 1908 год. №42. С. 4.
Рождение ребёнка
03.09.1913 ст.

Дочь: Копина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Копина Анна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Александро-Невская Приютская церковь. Восприемница: Мария Николаевна Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/813245#79
Упоминание
06.02.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Упоминается в списке разночинцев, имеющих право участвовать во 2-м земском избирательном съезде по 24 ст. Полож. о земск. учрежд. 12 июня 1890 г. для избрания уполномоченных на 2-е земское избирательн... Показать все
Смерть
Неизвестно

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