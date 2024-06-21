Агриппина Васильевна 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агриппина Васильевна

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1808

Муж: Афанасий Михайлович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Чухина Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Чухин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Михайлович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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