Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1808
Муж: Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Чухина Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чухин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Михайлович
Смерть
После 1825