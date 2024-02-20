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Диковенко Савелий Васильевич

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Место рождения

Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/

Дата рождения

1900

Дата смерти

15.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Диковенко Василий Савельевич

Мать: Диковенко Марфа Васильевна

Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Бракосочетание
1926

Жена: Александра

Смерть
15.06.1992
Украина Луганская г.Ровеньки
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