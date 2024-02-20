Диковенко Савелий Васильевич
Место рожденияРоссия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Дата рождения1900
Дата смерти15.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Россия Обл.Войска Донского Таганрогский отд. сл.Голодаевка Мартыновка / ныне Россия Ростовская обл.с.Куйбышево/
Бракосочетание
1926
Жена: Александра
Смерть
15.06.1992
Украина Луганская г.Ровеньки