Ростовцев Алексей Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1997
Дочь: Грехова Любовь
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
16.08.2002
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Пересадина Лидия
Развод
Неизвестно
Жена: Пересадина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пересадина Лидия
Развод
Неизвестно
Жена: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья