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Ростовцев Алексей Павлович

Место рождения

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ростовцев Павел Николаевич

Мать: Ростовцева Любовь Ивановна

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1997

Дочь: Грехова Любовь

Мать ребёнка: Наталья

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.2002

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Пересадина Лидия

Чертан, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Жена: Пересадина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пересадина Лидия

Развод
Неизвестно

Жена: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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