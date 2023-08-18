Мальгин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Мальгина Галина пока без

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Галина пока без

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мальгина Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Мальгина Галина пока без

Смерть
Неизвестно

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