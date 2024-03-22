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Сериков Алексей Романович
Сериков Алексей Романович
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Древо
Место рождения
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
14.07.?
Пол
Мужской
Отец
Сериков Роман Викторович
1975 г.р.
Мать
Серикова (Кувалдина) Ольга Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?
Отец:
Сериков Роман Викторович
Мать:
Серикова Ольга Анатольевна
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Набережные Челны
, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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