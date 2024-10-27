Красноперова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова Анастасия

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Место рождения

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

1997

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красноперов Александр Николаевич

Бракосочетание
2020

Муж: Красноперов Александр Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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