Красноперова Анастасия
Место рождения
Дата рождения1997
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красноперов Александр Николаевич
Бракосочетание
2020
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область