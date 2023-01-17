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Николай Тимофеевич

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Тимофей Евстафиевич

Мать: Дарья Ильинична

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Васса Кирилловна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.05.1805

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
18.02.1806
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же деревни крестьянская дочь девка Татиана Моисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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