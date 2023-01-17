Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Тимофей Евстафиевич
Мать: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Васса Кирилловна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.05.1805
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Крещение
18.02.1806
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемница | Той же деревни крестьянская дочь девка Татиана Моисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно