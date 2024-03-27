Минханова (Салахутдинова) Нургаян Салахутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1898
Дата смерти25.08.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1898
Отец: Хасбижамал
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1918
Дочь: Сахабиева (Маннанова) Кашифэ Маннановна
Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович
Рождение ребёнка
17.05.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович
Рождение ребёнка
24.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович
Рождение ребёнка
05.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович
Рождение ребёнка
01.05.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович
Смерть
25.08.1965