Минханова (Салахутдинова) Нургаян Салахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минханова (Салахутдинова) Нургаян Салахутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1898

Дата смерти

25.08.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1898

Отец: Хасбижамал

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1918

Дочь: Сахабиева (Маннанова) Кашифэ Маннановна

Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Рождение ребёнка
17.05.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Рождение ребёнка
24.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Рождение ребёнка
05.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Рождение ребёнка
01.05.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: (Минханов) Мирзиянов Маннан (Минханович) Мирзиянович

Смерть
25.08.1965

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