Каскина (Каскина) Александра Иванова
Место рожденияГКБ 15, Москва
Дата рождения1913
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Каскин Иван Еремеевич
ГКБ 15, Москва
Рождение ребёнка
02.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Василий Константинович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989