Каскина (Каскина) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каскина (Каскина) Александра Иванова

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Место рождения

ГКБ 15, Москва

Дата рождения

1913

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Каскин Иван Еремеевич

Мать: Каскина Варвара Николаевна

ГКБ 15, Москва
Рождение ребёнка
02.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Василий Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Василий Константинович

Смерть
1989
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