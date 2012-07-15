Вершинин Даниил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Даниил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2012

Отец: Вершинин Евгений Вячеславович

Мать: не указана

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